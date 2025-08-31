من ظلام الحرب إلى نور البصيرة.. رحلة سعد البيضاني إلى سامراء

البيضاني، الذي فقد عينيه وهو يقاتل إلى جانب رفاقه دفاعاً عن المدن والمقدسات، لا يرى اليوم بعينيه، لكنه يرى بروحه ما عجزت الأعين عن رؤيته. فكل خطوة يخطوها نحو العتبة العسكرية في تحمل معنى الوفاء، وتروي قصة جيل ضحى كي يبقى واقفاً.يقول البيضاني بخشوع المقاتل الذي لم تضعفه الجراح،: “يا مولاي، فقدت بصري دفاعاً عن أرضكم، لكني ما زلت أبصر طريقي في خدمتكم".قصة البيضاني ليست مجرد سيرة شخصية، بل صورة مكثفة لآلاف المقاتلين الذين تركوا في ساحات القتال جزءاً من أجسادهم، لكنهم عادوا حاملين إيماناً أكبر بالوطن.