صرف دفعة قروض جديدة من الرافدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "باشر بصرف دفعة جديدة من قروض ، الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الطاقات الشابة".وأضاف ان "عمليات الصرف تشمل الملفات المستوفية للشروط الأصولية، في إطار دعم السياسات الحكومية وتوجهات البنك المركزي الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، توسيع قاعدة الاستثمار، وتوليد فرص عمل جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".