السامرائي يقيم مجلس عزاء للشيخ عمر السامرائي في بغداد

وشهد المجلس الذي أقيم في قاعة جامع ابن بنية بالعاصمة ، حضوراً واسعاً لشخصيات سياسية واجتماعية ودينية، فضلاً عن وجهاء العشائر وأهالي بغداد، الذين قدّموا واجب العزاء والمواساة، مستذكرين سيرة الفقيد وما مثّله من مكانة علمية ودعوية بارزة في محيطه ومجتمعه.

وأعرب عن بالغ امتنانه وتقديره لكل من حضر وشارك ووقف إلى جانب وأهلها في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.