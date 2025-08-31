إبعاد 139 مخالفا لقانون الإقامة الى خارج العراق

أعلنت ، الأحد، عن إبعاد 139 مخالفا لقانون الإقامة الى خارج .

وقالت الوزارة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات ، وبإشراف مباشر من مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، قامت مفارز قسم شؤون الإقامة في ، بإبعاد (55) مخالفاً لقانون الإقامة العراقي رقم (76) لسنة 2017 عبر مطاري والبصرة الدوليين".

وأضاف البيان "تؤكد المديرية استمرارها في تتبّع وضبط جميع المخالفين للقانون، واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم".

الى ذلك قالت مديرية الاحوال المدنية في بيان، "بتاريخ اليوم الأحد الموافق 2025/8/31، تم إبعاد (84) مخالفًا لقانون الإقامة العراقي عبر منفذي والشلامجة الحدودي، خارج الأراضي العراقية.



وأضافت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين، مع استمرار المديرية بتتبع مخالفي قانون الإقامة لضمان تطبيق القانون".



