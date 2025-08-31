الصفحة الرئيسية
ترامب يتحدث عن العلاقات مع القوى النووية
بالصور من سامراء.. زوار أفارقة يشاركون بخدمة الزائرين
محليات
2025-08-31 | 15:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
339 شوهد
شهدت مدينة
سامراء
بمحافظة
صلاح الدين
، مشاركة زوار من دول أفريقية بخدمة الزائرين.
وشارك الزوار من 18 دولة أفريقية بخدمة زائري الإمام العسكري (عليه السلام) في ذكرى استشهاده.
ويشارك أكثر من (1100) موكب خدمي وعزائي بإحياء الذكرى في مدينة
سامراء
.
الصور المرفقة متداولة..
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
06:31 | 2025-08-16
الداخلية تدعو زوار سامراء إلى استخدام النقل الجماعي وتجنب السرعة
07:17 | 2025-08-30
اللجنة الأمنية للزيارات المليونية: أكثر من 4 ملايين زائر عربي وأجنبي شاركوا في الزيارة الأربعينية
08:12 | 2025-08-15
الأول من نوعه.. وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زوار العتبات
05:51 | 2025-08-01
سامراء
الامام العسكري
محافظة صلاح الدين
صلاح الدين
صلاح الدي
الزا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
33.78%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
23.29%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
22.9%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
20.03%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
المزيد
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
إبعاد 139 مخالفا لقانون الإقامة الى خارج العراق
14:36 | 2025-08-31
السامرائي يقيم مجلس عزاء للشيخ عمر السامرائي في بغداد
14:22 | 2025-08-31
تفاصيل طريق ستراتيجي يربط جسر عامرية الفلوجة بالسريع الدولي
13:45 | 2025-08-31
صرف دفعة قروض جديدة من الرافدين
13:33 | 2025-08-31
السوداني: سامراء مثال للنسيج المجتمعي المتماسك لكنها تحتاج لدعم مضاعف
13:15 | 2025-08-31
من ظلام الحرب إلى نور البصيرة.. رحلة سعد البيضاني إلى سامراء
12:25 | 2025-08-31
