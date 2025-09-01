الآلاف يحيون ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام في سامراء (صور)

وتشهد مدينة منذ عدة أيام، توافداً لحشود كبيرة من الزائرين ومواكب خدمية لإحياء هذه المناسبة، عند مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) لتقديم العزاء.والإمام عليه السلام، (232 - 260هـ)، هو بن محمد(ع)، الإمام من الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وقد لقّب بالعسكري لفرض الإقامة الجبرية عليه وعلى أبيه عليه السلام من قبل السلطة في سامراء التي كانت يومها معسكراً للجند، وكان الهدف من ذلك تشديد المراقبة على الإمام عليه السلام وعدم السماح له بالاتصال بأتباعه والمقربين منه.إن المضايقات التي كان يعانيها الإمام العسكري عليه السلام في زمانه أدت لاختياره نواباً للاتصال بشيعته، وكان عثمان أحد نوابه الذي تولى النيابة في حياته وبعد وفاته، وبقي فيها حتى عصر الغيبة الصغرى، فأصبح كأول وكيل ونائب خاص للإمام المهدي عليه السلام.ترك الإمام العسكري عليه السلام مجموعة من الأحاديث في مجال التفسير والأخلاق والقضايا العقائدية إضافة إلى الأدعية.مرض الإمام العسكري عليه السلام في بداية شهر من سنة 260 هـ، من أثر السم، واستشهد في الثامن من الشهر نفسه، ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه الإمام عليه السلام.