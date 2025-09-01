بمشاركة 4 ملايين زائر.. الإعلان عن نجاح الخطة الأمنية لذكرى استشهاد الإمام العسكري (ع)

وقال في مؤتمر صحفي حضرته ، إن "الخطة التنظيمية والتنسيقية الموضوع لتأمين الذكرى السنوي لاستشهاد الإمام عليه السلام تكللت بالنجاح"، مبينا ان "جهود كبيرة بذلت من قبل القوات الأمنية والعتبة العسكرية والجهد الحكومي للوزارات في إنجاح الزيارة".وأضاف الأسدي، أن "عدد المواكب الحسينية المشاركة بلغ 1240 موكبا، وعدد الزائرين وصل لنحو 4 ملايين زائر"، لافتا الى ان "نجاح الخطة تحقق بفضل تعاون المواطنين مع والتزامهم بالتعليمات والارشادات الصادرة خلال الزيارة، مما ساهم في انسيابية الحركة وسهولة أداء الشعائر".