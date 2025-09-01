العراق يتعرض لـ20 هزة

وقال قسم الرصد في تقرير تلقته ، انه "اصدر التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة بالنشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر آب / 2025 وكما يلي :-بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر 43 هزة أرضية منها 20 هزة أرضية داخل و(23) هزة أرضية خارج العراق.وأضاف انه "بالقرب من حدوده منها سجلت 12 هزة داخل ایران -کرمنشاه -کوردستان - آذربیجان -خوزيسيتان وغيرها)، بينما تم تسجيل (10) هزات أرضية داخل (فان- هكاري -سيرنك بتلس وغيرها، بالقرب من حدودها مع العراق و1 هزة أرضية في - ".وبينت ان "قوة الهزات تراوحت بين (1.1-4.4) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-30) كم"، مشيرة الى ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح داخل العراق في كل من (دربندخان حلبجة ، بنجوين) والتي بلغت (7) هزات أرضية، بينما تم تسجيل (4) هزات في (مركز المدينة ، كويسنجق)، وتم تسجيل 3 هزات ارضية في محافظةدهوك (زاخو, سميل)، و(2) هزة أرضية في (خانقين) و (3) هزات أرضية في (تلعفر - مخمور) ، و (1) هزة أرضية واحدة في ".وأكدت انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".