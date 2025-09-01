الإعمار تبدأ باحتساب حصة الفرد العراقي من المياه

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " للمياه التابعة للوزارة باشرت بإحتساب حصة الفرد العراقي من المياه، انطلاقاً من مدينة بسماية السكنية، في خطوة تشمل اربع محافظات ضمن المرحلة الاولى وهي (بغداد، ، ، ذي قار)".وأضافت ان "المشروع تم تنفيذه للحد من استهلاك المياه، والتأكيد على تطبيق اجراءات تنفيذ احتساب حصة الفرد من الماء، التي تعتمد في مسوحاتها واحصائياتها على المدن الحضرية وشبه الحضرية والريفية، عبر عدادات التجهيز، وعدادات الاستهلاك المربوطة في كل شقة بواقع (3) قراءات في اليوم"، موضحة ان "هذه البيانات ترسل الى منصة الكترونية في الوزارة، لتحليل هذه البيانات والقراءات لتحديد حصة الفرد الواحد من المياه".وذكرت ان "المشروع سيُسهم في اعادة تقدير التصاميم وفق متطلبات الحاجة الفعلية للسكان، التي ستعمم مستقبلاً في جميع اقضية ونواحي البلاد ".