السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ لموظفي وزارة العدل

وذكر بيان للوزارة، ان "رئيس وافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية لجميع موظفي وزارة العدل في والمحافظات، وذلك استجابةً للطلب الذي تقدّم به وزير العدل ، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الوزارة في أداء مهامهم وخدمة المواطنين".وأكد الوزير أنّ "هذا القرار جاء ثمرة لمتابعته الحثيثة وحرصه المتواصل على توفير بيئة مستقرة لموظفي الوزارة، بما يضمن تعزيز استقرارهم المعيشي والاجتماعي، ويساعدهم على مواصلة أداء واجباتهم بمهنية عالية. كما شدّد على أنّ النهوض بالواقع الخدمي للموظفين يُعدّ من أولويات عمله الإصلاحي في وزارة العدل".وبيّن شواني أنّ "توفير السكن الملائم لموظفي العدل يمثل دعماً معنوياً كبيراً، ينسجم مع رؤية الحكومة في تمكين الكوادر الوظيفية، ويُسهم في رفع مستوى العطاء المؤسسي وترسيخ دور الوزارة في تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة في عموم البلاد".