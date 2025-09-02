هزة أرضية تضرب العراق والأهالي يشعرون بها

– محلي

أعلنت قسم الرصد الزلزالي في ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة .

وقال قسم الرصد في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزه ارضية صباح يوم امس الاثنين في محافظة باقليم والتي تبعد 30 كم كفري".