نزوح أكثر من 700 عائلة من ثلاث محافظات

نزوح بيئي متزايدمدير في ، رعد الطفيلي، أوضح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "المحافظة استقبلت 742 عائلة نازحة منذ عام 2023، معظمها من لقربها الجغرافي من النجف"، مشيراً إلى أن "هذه العائلات فقدت أراضيها الزراعية بسبب التصحُّر والجفاف".وبيّن الطفيلي أن "الدائرة لم تسجل أي حالة نزوح داخلي من داخل مناطق النجف نفسها، وذلك استناداً إلى المخاطبات الرسمية مع الدوائر المختصة التي أكدت عدم تعرض المحافظة لموجات تصحُّر تؤدي إلى تهجير السكان"، مشيرا إلى أن "النازحين شُملوا بمساعدات إغاثية وسلات غذائية وصحية، وأُدخلت بياناتهم ضمن قاعدة معلومات الوزارة، إلا أن استمرار الدعم مرهون بالتخصيصات المالية "غير المتوفرة حالياً".وأضاف الطفيلي أن "معظم هذه العائلات تعمل في الزراعة وقد ثبتنا ذلك من خلال مخاطبات رسمية مع المحافظات المرسلة"، لافتاً إلى أن "أغلبهم استقروا في ناحيتي الحيدرية والرضوية ذات الطابع الزراعي، بينما فضلت بعض العائلات السكن في المناطق العشوائية بحثاً عن فرص عمل في النشاط التجاري المرتبط بالسياحة الدينية، غير أن غير مسؤولة عن تسجيلهم أو شمولهم بالمساعدات".