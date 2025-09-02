السجن لساشوار عبد الواحد 5 أشهر

وقال محامي لوسائل الإعلام أمام : "كانت الجلسة غير قانونية. نطالب بالإفراج عن شاسوار ، نحن على الطريق الصحيح".وأضاف: "سنواصل العمل سواء كان في الخارج أو في السجن".وتم اعتقال زعيم بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقيوفي 11 آب، اعتُقل شاسوار عبد الواحد، زعيم حركة الجيل الجديد بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من شادي نوزاد، العضو السابق في برلمان ، بتهمة التهديد والتشهير.وفي 14 آب، صرّح نائب رئيس محكمة القاضي ، أن "السلطات التنفيذية اعتقلت شاسوار عبد الواحد قادر".وأضاف أن "بإمكان كل من يعتقد أن للمتهم حقوقه تقديم شكوى".وأعلنت الحركة أن شاسوار عبد الواحد قادر، زعيم حركة الجيل الجديد قد اختُطف دون أي دعاية قانونية.وأضاف البيان: "نحن، أصدقاء شاسوار عبد الواحد، سنواصل هذا الطريق نحو العدالة والحقيقة".