التعليم تطلق التقديم إلى كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، إطلاق التقديم الإلكتروني إلى كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في للعام الدراسي 2026/2025.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 ومن مواليد سنة 2001 فما ، على أن لا يقل معدله النهائي عن 85% ويُشترط للقبول اجتياز اختبار اللغة الإنكليزية والمقابلة الشخصية".



وتابعت، ان " خريجي الفرعين العلمي والأدبي يمكنهم التقديم إلى كلية التميّز، إذ يحق لطلبة الفرع العلمي التقديم على جميع أقسامها في حين يقتصر تقديم طلبة الفرع الأدبي على أقسام (إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، المحاسبة والمصارف، الفلسفة وعلم الاجتماع)".



وأضافت، انه " في ، فيحق لخريجي الفرع العلمي التقديم إلى أقسام (التطبيقات الهندسية، التطبيقات الطبية الحيوية، البيانات الضخمة)، مشيرة الى انه "يحق لطلبة الدور الأول التقديم إلى الكليتين وفي حال عدم استكمال خطة يتم إشغال المقاعد الشاغرة من خريجي الدورين الأول والثاني على وفق الحدود الدنيا للأقسام".



