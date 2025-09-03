العراق يسير رحلة طائرة "الأولى من نوعها"

وقال الوزارة ميثم ، إنَّ "يوم السبت المقبل، الموافق (6) أيلول، سيشهد الانطلاق الرسميَّ للرحلة الجويَّة الأولى بين الدوليِّ ومدينة صلالة العُمانيَّة، في خطوةٍ يعقبها قريباً افتتاح خط – "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف ان "الخطوط الجويَّة العراقيَّة كانتْ قد سيَّرتْ في نهاية شهر آب الماضي رحلةً تجريبيَّةً إلى صلالة"، مضيفاً أنَّ "المرحلة الأولى من التشغيل ستتضمَّن رحلتين أسبوعيّاً من بغداد إلى العاصمة مسقط، فضلاً عن تشغيل رحلاتٍ من الأشرف باتجاه مسقط، على أنْ تشمل المرحلة الثانية إدراج رحلاتٍ من الدوليِّ".