العدل تستكمل تصوير السجلات العقارية في ثلاث محافظات وتسع مديريات في بغداد

وذكرت ، ابتسام ، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السجلات المصورة يتم خزنها في مركز التحول الرقمي التابع لمكتب ، مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية في مقر الدائرة العامة للتسجيل العقاري، بما يضمن صون الوثائق وحمايتها من أي تلف أو فقدان".واشارت الى انه "تم اكمال تسع مديريات تابعة لدائرة التسجيل العقاري في ، شملت: الأولى، ، الدورة، ، الأولى، الرصافة الثانية، الأولى، الصدر الثانية، والمحمودية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الحفاظ على الملكية العقارية للمواطنين وأملاك الدولة".وتابع، ان "الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل في مجال التسجيل العقاري، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر أمانًا وسرعة للمواطنين".