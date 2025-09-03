الصفحة الرئيسية
إطلاق مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا
محليات
2025-09-03 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
193 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أطلقت دائرة تطوير القطاع الخاص في
وزارة التجارة
بالتعاون مع
منظمة العمل
الدولية، مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الأعمال وتبسيط الإجراءات، لا سيما أن الدراسات الميدانية أظهرت أن نحو 80 بالمئة من هذه المشاريع تعمل من دون تسجيل رسمي.
ويأتي المشروع كجزء من إستراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم أصحاب المشاريع في مواجهة التحديات الإدارية والتمويلية وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال
مدير عام دائرة
تطوير القطاع الخاص، مالك خلف وادي الدريعي، إن المشروع أُطلق مؤخرًا بمشاركة لجنة تضم 15 جهة حكومية معنية بالقطاع الخاص، منها وزارات التخطيط والتعليم العالي والصناعة والزراعة، إضافة إلى
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة السياسات الاقتصادية والمالية والبنك المركزي، فضلاً عن عدد من الخبراء وممثلي
منظمة العمل
الدولية، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأكد الدريعي أن الدليل يأتي على شكل
كتيب
إلكتروني شامل يتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل أنشطتها بسهولة، ويشمل جميع خطوات التسجيل، وإجراءات دفع الرسوم، مع دمج تقنيات
الذكاء الاصطناعي
لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ما يعزز العمل المؤسسي ويوفر إمكانية الاستفادة من الحوافز المصرفية.
وأوضح الدريعي أن الدليل خضع لدراسة موسعة مع جميع الجهات المعنية وحظي بموافقتها، وتمت المصادقة عليه رسميًا من قبل
مجلس الوزراء
، مؤكدًا أن المشروع يركز على دعم هذه المشاريع باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي، كما يتيح التعرف على أبرز التحديات التي تواجه أصحابها وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين آليات التسويق، بما يسهم في تعزيز قدرة المشاريع على النمو والمنافسة في السوق المحلية، مشددًا على أن الصناعات المحلية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج الوطني.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في وقت يزداد فيه اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة الأعمال المسجلة رسميًا ودمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أزمة مياه تضرب بابل: مشروع ماء المحاويل يتوقف وانقطاع تام في النيل والصوب الصغير
05:01 | 2025-08-02
اطلاق "المُبتكر الجديد" لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
06:15 | 2025-08-12
التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية
03:42 | 2025-08-28
التعليم تعلن موعد إطلاق دليل القبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل
03:01 | 2025-07-23
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
40.48%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
23.38%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
21.97%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.17%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
المزيد
اخترنا لك
التربية تصدر توجيهاً بشأن المتقدمين لاختبارات مدارس المتميزين والمتفوقين
09:07 | 2025-09-03
قريباً.. إطلاق قروض بمبالغ مفتوحة لهذه الفئة
08:11 | 2025-09-03
السيطرة على حريق اندلع في مجمع كرفانات عشوائية بالأنبار (صور)
07:35 | 2025-09-03
حادث مأساوي في الكاظمية يثير الشكوك: مصرع أم وابنتها بحريق "غامض"
07:29 | 2025-09-03
الحكم بحبس الفنانة سارة البحراني لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ
07:01 | 2025-09-03
أمانة بغداد تتخذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي إزالة التجاوزات في المنصور
06:04 | 2025-09-03
