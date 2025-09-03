إطلاق مشروع دليل تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا

ويأتي المشروع كجزء من إستراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم أصحاب المشاريع في مواجهة التحديات الإدارية والتمويلية وتسريع اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.وقال تطوير القطاع الخاص، مالك خلف وادي الدريعي، إن المشروع أُطلق مؤخرًا بمشاركة لجنة تضم 15 جهة حكومية معنية بالقطاع الخاص، منها وزارات التخطيط والتعليم العالي والصناعة والزراعة، إضافة إلى لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة السياسات الاقتصادية والمالية والبنك المركزي، فضلاً عن عدد من الخبراء وممثلي الدولية، بحسب الصحيفة الرسمية.وأكد الدريعي أن الدليل يأتي على شكل إلكتروني شامل يتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل أنشطتها بسهولة، ويشمل جميع خطوات التسجيل، وإجراءات دفع الرسوم، مع دمج تقنيات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ما يعزز العمل المؤسسي ويوفر إمكانية الاستفادة من الحوافز المصرفية.وأوضح الدريعي أن الدليل خضع لدراسة موسعة مع جميع الجهات المعنية وحظي بموافقتها، وتمت المصادقة عليه رسميًا من قبل ، مؤكدًا أن المشروع يركز على دعم هذه المشاريع باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي، كما يتيح التعرف على أبرز التحديات التي تواجه أصحابها وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين آليات التسويق، بما يسهم في تعزيز قدرة المشاريع على النمو والمنافسة في السوق المحلية، مشددًا على أن الصناعات المحلية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج الوطني.ويأتي إطلاق هذا المشروع في وقت يزداد فيه اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة الأعمال المسجلة رسميًا ودمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.