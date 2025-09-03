حشود بشرية "تبيت" امام مراكز التموين في الموصل.. اغلاق التحديث يهدد 8 ملايين عراقي (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة خاصة للسومرية، المواطنين رجالا ونساء وأطفال ومسنين على احد أبواب مراكز التموين، بعضهم باتوا في الطابور منذ يوم امس، للتمكن من الحصول على " التحديث"، الذي يهدد بالمغادرة قريبًا اسوة بما حصل في باقي محافظات .وأغلقت باب تحديث البطاقة التموينية في جميع المحافظات العراقية باستثناء وكربلاء والبصرة، ما دفع أهالي هذه المحافظات الثلاث بالتزاحم على أبواب مراكز التموين لغرض التحديث، ومن لم يحدث مهدد بحجب حصته التموينية، في عملية بدت كأنها "مهينة" بعض الشيء.وبلغ عدد العراقيين المحدثين لبياناتهم التموينية 37 مليون عراقي فقط، ما يعني هناك حوالي 8 ملايين عراقي من اصل 45 مليون عراقي مهددون بحجب بطاقاتهم التموينية.ومن المتوقع ان تتحول عملية تحديث بيانات التموينية بعد اغلاقه نهائيا ممن لم يلحقوا التحديث، مقابل رسوم مالية عبر مراجعة مراكز التموين.