أمانة بغداد تتخذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي إزالة التجاوزات في المنصور

ـ محلي



أعلنت ، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي إزالة التجاوزات في .





وذكرت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على (٣) منهم من قبل القوات الأمنية وإيداعهم لدى القضاء لاتخاذ اللازم بحقهم".



وتابعت، ان "هذه الأفعال تعد تخريبًا لممتلكات الدولة واعتداءً على موظفيها، وستواجه بإجراءات صارمة تحفظ هيبة القانون وتردع كل من يحاول الإساءة للمال العام أو عرقلة الواجبات الخدمية".