الحكم بحبس الفنانة سارة البحراني لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ

وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان المختصة بقضايا النشر والإعلام، أصدرت حكمًا يقضي بسجن الفنانة سارة البحراني لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، شريطة التزامها بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات.ويأتي هذا القرار بعد دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل الإعلامي "حيدر الحمداني".وخرجت الممثلة العراقية سارة البحراني مؤخراً في فيديوهات عدة عبر ، لتروي فيه ما تصفه بتعرضها للابتزاز والمساومة من المخرج الذي تعمل معه في مسلسل جديد مقرر عرضه في موسم شهر رمضان.