بعد تصريحاتها النارية للسومرية... الحكم بحبس الفنانة سارة البحراني لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ

أصدرت المتخصصة بقضايا النشر والإعلام، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن الفنانة سارة البحراني لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.







وبالعودة إلى قرار السجن، ذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان المختصة بقضايا النشر والإعلام، أصدرت حكمًا يقضي بسجن الفنانة سارة البحراني لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، شريطة التزامها بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات.



ويأتي هذا القرار بعد دعوى قضائية مرفوعة ضدها من قبل الإعلامي "حيدر الحمداني". وذلك بعد فترة قصيرة من إطلالتها على في برنامج سيلبريتي مع الإعلامي والتي تحدثت فيها عن القضية وتعرضها للابتزاز من المخرج الذي تعمل معه بمسلسلها الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان 2026. وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها النارية.

تصريحات سارة البحراني للسومرية

وكانت قد صرحت الممثلة سارة البحريني في "سيلبريتي" على السومرية انها تعرضت للابتزاز من مخرج مسلسلها حيث أجبرها على المبيت في منزله مقابل الاحتفاظ بدورها. وأشارت إلى أنها تناولت أدوية أعصاب لكي تهدأ بسبب محاكمة الناس لها خلال الفترة الصعبة التي تمرّ بها.