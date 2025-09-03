السيطرة على حريق اندلع في مجمع كرفانات عشوائية بالأنبار (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد إلى أن "الفرق تمكنت من السيطرة على حريق ضخم في مجمع كرفانات سكنية عشوائية من السندويج بنل".وتابعت أن "الأسر المقيمة في هذه الكرفانات في منطقة التأميم تم إنقاذها".