قريباً.. إطلاق قروض بمبالغ مفتوحة لهذه الفئة

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام،: إن "الوزارة تتابع المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتدعم المقترضين، ويكون الدعم مجانياً، سواء من خلال الاستشارات الاقتصادية والفنية، أو عبر الدورات في مجالات السياسة المالية وابتكار وريادة الأعمال"، منوهاً بأن "جميع هذه الخدمات متوفرة في الوزارة، ويمكن لأي مقترض مراجعة الوزارة والاستفادة من استشارات اللجان المختصة".وأضاف، أن "تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع استراتيجية كبرى يعتمد على صاحب المشروع نفسه، فإذا كان طموحاً ولديه الرغبة في التوسع، فإن الوزارة توفر له الخبرات المتاحة لدى المدربين في والشؤون الاجتماعية".وأشار إلى، أن "المشاريع الكبرى تحتاج إلى مبالغ إقراض كبيرة، ولذلك فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعاون مع الدولية وبنك التنمية الألماني لإطلاق مبادرة جديدة تتضمن قروضاً بمبالغ مفتوحة، لا تندرج ضمن فئات 20 و30 و50 مليون دينار"، لافتا الى "أننا بانتظار الإجراءات الأخيرة لإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من البنوك".