لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟

محليات

2025-09-03 | 10:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
15,146 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أوضح المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، أسباب عدم توزيع رواتب المتقاعدين حتى الان.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، إن "المركز ترد اليه الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول سبب عدم توزيع رواتب المتقاعدين، رغم أن اليوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 قد أوشك على الانتهاء، حيث ان الصمت والحيرة والاستغراب تصدر من شريحة كبيرة من المتقاعدين وعوائلهم الكريمة".
وأضاف ان "هذه الشريحة التي اثنت سنوات لخدمة البلد، توجد لديهم التزامات متعددة، منها ما يتعلق بوضعهم الصحي أو ارتباط تفاصيل معيشتهم بما يصلهم من خلال الراتب الشهري المحدد"، مشيرا الى ان "البيانات الاقتصادية التي تصدر من المركز أو أثناء المقابلات والتقارير والبرامج التلفزيونية التي نطلع عليها، تبين إيجابيات الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، وهذا شيء جيد ونسبّي قياسًا بالحكومات السابقة".
وذكر ان "السلبيات المشخّصة والواضحة تتعلق بإدارة الجانب المالي للبلد، وعدم الاعتراف الواضح بوجود نقص في السيولة المالية في البلد، والموضوع بدأ يتكرر في أكثر من فترة، رغم نفي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بذلك".
وبين ان "المتقاعدين في حيرة ومستغربين من عدم صرف رواتبهم لغاية الآن، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقية والعمل على تحقيق سياسة مالية تطمئن شريحة كبيرة من مخاوف حقيقية بدأت تظهر إلى العلن".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
