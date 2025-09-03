لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيانٍ ورد لـ ، إن "المركز ترد اليه الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول سبب عدم توزيع رواتب المتقاعدين، رغم أن اليوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 قد أوشك على الانتهاء، حيث ان الصمت والحيرة والاستغراب تصدر من شريحة كبيرة من المتقاعدين وعوائلهم الكريمة".وأضاف ان "هذه الشريحة التي اثنت سنوات لخدمة البلد، توجد لديهم التزامات متعددة، منها ما يتعلق بوضعهم الصحي أو ارتباط تفاصيل معيشتهم بما يصلهم من خلال الراتب الشهري المحدد"، مشيرا الى ان "البيانات الاقتصادية التي تصدر من المركز أو أثناء المقابلات والتقارير والبرامج التي نطلع عليها، تبين إيجابيات في السنوات الأخيرة، وهذا شيء جيد ونسبّي قياسًا بالحكومات السابقة".وذكر ان "السلبيات المشخّصة والواضحة تتعلق بإدارة الجانب المالي للبلد، وعدم الاعتراف الواضح بوجود نقص في السيولة المالية في البلد، والموضوع بدأ يتكرر في أكثر من فترة، رغم نفي والبنك المركزي العراقي بذلك".وبين ان "المتقاعدين في ومستغربين من عدم صرف رواتبهم لغاية الآن، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقية والعمل على تحقيق سياسة مالية تطمئن شريحة كبيرة من مخاوف حقيقية بدأت تظهر إلى العلن".