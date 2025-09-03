فتح التقديم إلى قناة 20 بالمئة الأوائل من خريجي المعاهد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة الـ 20% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2026/2025".وأضافت ان "مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل عبر بوابة الدراسات (https://dirasat.mohesr.gov.iq) لغاية 2025/9/18، فيما سيتم فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم اعتبارا من 2025/9/21، ولغاية 2025/10/5".