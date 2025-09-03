السامرائي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولود النبوي الشريف

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "بمناسبة الشريف، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى شعبنا العراقي الكريم".وأضاف: "سائلين المولى عزّ وجل أن يعيد هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا الاقتداء برسولنا الكريم عليه وسلم، ويجعل من ذكرى مولده دافعاً للجميع لبناء مسـتقبل يرفل بالأمن والاستقرار".