توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة

وذكر في منشور على صفحته بالفيسبوك، تابعته ، "ادناه النموذج العالمي للتوقعات المُناخية طويل المدى التابع للوكالة الامريكية نواا CFSv2 Climate Forecast System) (version".وأضاف ان "النموذج يشير الى ان شهر كانون الأول المقبل سيكون وفيرا بالامطار".وأضاف ان "التوقعات تشير الى هطول امطار اعلى من المعدل بنسبة تصل 50 بالمئة".