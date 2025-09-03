"رصاصة طائشة" تصيب طفلاً غربي البصرة

أفاد مصدر طبي، مساء الأربعاء، بإصابة طفل بـ"رصاصة طائشة" غربي .

​

وقال المصدر في حديث لـ ، "تعرض طفل يبلغ من العمر سنتين لإصابة في يده اليسرى نتيجة رصاصة طائشة، أثناء وجوده داخل ساحة منزله الواقع في منطقة المربد بقضاء غربي ".

وأضاف المصدر أن "الطفل نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.