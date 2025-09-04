ضبط مادة كيميائية معده للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي (صورة)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "كوادر المديرية تمكنت من ضبط حاويتين في سيطرة البحث والتحري خارج الكمركي تحتوي (مادة كيميائية باودر) معبأة داخل براميل معده للتهريب كونها لا تحتوي على اي موافقات أمنية وإجازة استيراد تسمح باستيرادها وبخلاف ما مصرح به في المعاملة الكمركية المنجزة" .وأضافت المديرية، أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف وإحالة الحاويتين إلى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".