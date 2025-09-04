المالية توضح سبب تأخر صرف رواتب المتقاعدين: مؤمّنة بالكامل

وذكرت في بيان أنّ "تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر السيولة المالية".وأكّدت وزارة المالية، أنّ "الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمّنة بالكامل ومرصودة مسبقًا ضمن الموازنة العامة، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".كما أكّدت الوزارة، أنّ "جميع المبالغ اللازمة متاحة في حسابات الحكومية، وأن ما حصل هو تأخير إجرائي مرتبط بعمليات التحويلات بين المصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تعطل موعد الإطلاق".وتعهدت وزارة المالية، بحسب البيان، بـ "الالتزام الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير في الأشهر المقبلة، عبر تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوثيق التنسيق مع المؤسسات المالية ذات العلاقة".وشددت وزارة المالية في ذات الوقت، أنّها "ترفض محاولات استغلال موضوع تأخر صرف الرواتب وإقحامه في الحملات السياسية أو استخدامه كأداة للتسقيط في ظل قرب الانتخابات المقبلة".وقالت أيضًا، إنّ "عمل الوزارة وإداري بحت ويستند إلى الموازنة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية، وعليه نؤكد أنّ ما يُثار من محاولات ممنهجة لتشويه جهودها يمثل استهدافًا غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين".