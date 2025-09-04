بغداد.. القبض على متهمين سرقوا عدة دراجات "تكتك" تحت تهديد السلاح

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بمداهمة خاطفة وبأسلوب المباغتة، تمكنت مكافحة إجرام من القبض على (3) متهمين ارتكبوا عدة حوادث سرقة دراجات نارية من نوع (تكتك) تحت تهديد السلاح".وذكرت، أنه "خلال العملية تم ضبط سلاح نوع مسدس ومواد مخدرة، ودراجة مسروقة"، مشيرة الى انه "تم ايداعهم التوقيف لينالوا جزائهم العادل".