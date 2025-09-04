البصرة.. السيطرة على حرق اندلع داخل شقة ضمن مجمع تجاري

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بمهنية عالية وسرعة استجابة تمكنت فرق الدفاع المدني في من اخماد حادث حريق اندلع في شقة ضمن مجمع تجاري في الطابق الثالث قرب بناية حجي چاسب منطقة بريهه تستخدم مكتب لإدارة البناية".وأشارت الى انه "لم يتم تسجيل اضرار بشرية، والاسباب تحدد من قبل الادلة الجنائية".