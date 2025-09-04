محافظ بغداد يدعو لإعادة النظر في تسعيرة المولدات الحكومية

وذكر للمحافظ في بيان ورد لـ ، أنه "آلاف الشكاوى والمناشدات، وردت إلينا، بشأن تسعيرة المولدات الحكومية خلال شهر أيلول الحالي".وأوضح أن "الجهة التي اقرت هذه التسعيرة هي والطاقة في ولا علاقة للمحافظة بذلك"، داعياً مجلس المحافظة الى "اعادة النظر بهذه التسعيرة، خاصة في ظل الزيادة الحاصلة في ساعات تجهيز الطاقة الوطنية خلال هذا الشهر نظرا لبدء انخفاض درجات الحرارة".وأكد المحافظ، بحسب البيان، "موقفه الثابت والمبدئي برفض أية رسوم او التزامات مالية تثقل كاهل المواطن ولا تراعي الوضع المعيشي للأسر الفقيرة".