تفكيك عصابة ابتزاز وتزوير في بابل

أعلنت ، الخميس، عن تفكيك عصابة ابتزاز وتزوير في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت قوة مشتركة من شعبة مكافحة إجرام بالإشتراك مع خلية الاستخبارية من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة مكوّنة من (4) متهمين، امتهنت تزوير صكوك بهدف استخدامها كوسيلة للابتزاز والاحتيال على أصحاب الأموال مقابل مبالغ مالية طائلة".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض عليهم جرت بالجرم المشهود، وقد اعترفوا بما نُسب إليهم أمام القضاء، حيث صدّقت أقوالهم أصولياً"، مشيرا الى "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم".