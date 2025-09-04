​خلال زيارته "الملازم الجريح".. الشمري: القانون فوق الكل

أكد ، مساء الخميس، أن القانون فوق الكل ويجب أن يطبق على الجميع، وذلك خلال زيارته "الملازم الجريح" في .

وقالت الوزارة في بيان، "اهتماماً منه في متابعة حالته الصحية، زار ، الملازم الجريح محمد صباح أسد الله في أحد مستشفيات العاصمة ، الذي أصيب أثناء تأدية الواجب".

واطلع الوزير وفق البيان على "حالة هذا الضباط الشجاع"، مشدداً على توفير الدعم المعنوي والطبي اللازم له.

وأكد الشمري أن "المجرمين المعتدين سينالون جزاءهم العادل"، مشيرا الى أن "القانون فوق الكل ويجب أن يطبق بكل حزم على الجميع".