في كربلاء.. الكشف عن زيادة كمية الإطلاقات المائية

كشف اجتماع عقد برئاسة محافظ ، الخميس، عن زيادة كمية الإطلاقات المائية في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "ترأس محافظ اجتماعًا موسعا خُصص لمناقشة ما أُشيع مؤخرا بشأن تلوث مياه محطات الإسالة في بعض مناطق المحافظة".

وأضاف البيان "حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس المحافظة ، ورئيس لجنة محسن الكناني، ورئيس أنور اليساري، وعضو والثقافة والإعلام أسراء النصراوي، إضافة إلى ، ومدراء الدوائر الخدمية المعنية من الماء، والصحة، والموارد المائية، والبلدية، والبلديات، والمجاري، والبيئة، ومسؤولي الأقسام المختصة".



وأوضحت الدوائر المختصة وفق البيان أن "المشكلة تعود إلى الإطلاقات المائية من المياه المخزونة في سد حديثة، وهو ما تسبب بتغيرات فيزيائية على مياه من حيث اللون والطعم".



ولفت البيان الى أنه "في هذا الإطار وبعد التواصل مع تم زيادة كمية الإطلاقات المائية لتأمين انسيابية أكبر في تدفق المياه وزيادة اكبر خلال الايام المقبلة".



وأكدت دائرة صحة كربلاء أن "نتائج الفحوصات المختبرية بيّنت وجود تلوث بكتيري بسيط في المياه، وهو تلوث يُعد اعتياديا لكنه يُعتبر مؤشرا وقائيا يستوجب قيام الدوائر المعنية بالإجراءات اللازمة".

كما أكدت الدائرة أن "هذه المعالجات بسيطة وقد باشرت بها دائرة الماء فورا، من خلال زيادة نسب المواد المعقمة كالـشب والكلور، ما أدى إلى ظهور نتائج إيجابية وضمن المعدلات الطبيعية للاستهلاك بنهاية اليوم".



وأشاد المحافظ بحسب البيان بـ"سرعة استجابة الدوائر الخدمية والصحية والبيئية"، مثمنا "جهودها في تشخيص الحالة والتعامل معها بشكل فوري وفعّال".

وأكد أن "ما جرى يمثل حالة اعتيادية تمت معالجتها ميدانيا وبشكل كامل، وبما يضمن صحة وسلامة المواطنين في عموم المحافظة".