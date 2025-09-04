الصفحة الرئيسية
البث المباشر
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
اغلاق طريق سريع في صلاح الدين لغرض الصيانة
محليات
2025-09-04 | 16:35
المصدر:
السومرية نيوز
أعلنت قائممقامية
سامراء
في
محافظة صلاح الدين
، الخميس، عن اغلاق طريق سريع لغرض الصيانة.
وقالت القائممقامية في بيان، "إلى المواطنين الكرام ممن يسلكون
الطريق السريع
الرابط بين محافظتي
بغداد
ونينوى من جهة
جزيرة سامراء
، نظراً لتهالك فواصل
جسر الطريق
السريع.. نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق الطريق السريع (العائد من
تكريت
إلى بغداد)، لغرض الصيانة".
وأضاف البيان "اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 5/9/2025 الساعة السابعة صباحا ولمدة سبعة أيام"، مردفا "يكون المسار في السايد الثاني من الجسر ذهابا وايابا".
مقالات ذات صلة
إغلاق مئات المشاريع المخالفة في صلاح الدين
08:57 | 2025-08-05
صلاح الدين تمنع مرور الشاحنات على طريق حتى مساء الغد
14:48 | 2025-07-05
تفاصيل طريق ستراتيجي يربط جسر عامرية الفلوجة بالسريع الدولي
13:45 | 2025-08-31
مصرع وإصابة 9 زائرين اجانب بحادث مروع على الطريق السريع في البصرة (صورة)
03:31 | 2025-08-21
سامراء
صلاح الدين
محافظة صلاح الدين
الطريق السريع
جزيرة سامراء
جسر الطريق
صلاح الدي
نينوى
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
41.27%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
21.22%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
20.1%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
17.42%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
