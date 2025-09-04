اغلاق طريق سريع في صلاح الدين لغرض الصيانة

أعلنت قائممقامية في ، الخميس، عن اغلاق طريق سريع لغرض الصيانة.

​

وقالت القائممقامية في بيان، "إلى المواطنين الكرام ممن يسلكون الرابط بين محافظتي ونينوى من جهة ، نظراً لتهالك فواصل السريع.. نود إعلامكم بأنه سيتم إغلاق الطريق السريع (العائد من إلى بغداد)، لغرض الصيانة".

وأضاف البيان "اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 5/9/2025 الساعة السابعة صباحا ولمدة سبعة أيام"، مردفا "يكون المسار في السايد الثاني من الجسر ذهابا وايابا".