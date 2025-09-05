بالفيديو.. امرأة تتسبب بكارثة في ديالى

– محلي

تسببت امرأة في ، بحادث كارثي اسفر عن دهس شرطي وتدمير 3 سيارات.

ووفقا لمقطع فيديو الذي ورد الامس فأن امرأة فقدت السيطرة على السيارة التي تقودها ما أدى الى انحرافها ودهس منتسب امني والعبور على الاتجاه المعاكس واصطدامها بثلاث سيارات أخرى.

ولم تعرف حالة المنتسب حتى الان، الا ان القوات الأمنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابساته.