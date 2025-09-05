الخريف يدخل العراق من الشمال ولا ارتفاع بالحرارة حتى الثلاثاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد مع تصاعد الرياح في الأقسام الغربية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع رياح متغيرة الاتجاه ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".