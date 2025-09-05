في بغداد.. افتتاح شوارع مغلقة منذ 20 عاما

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "إزالة التجاوزات تتم وفق الضوابط القانونية، ولا تتضمن فرض غرامات مالية أو تعويض المتجاوزين، لكونهم مخالفين للقانون أصلًا".وأضاف، أن "هدف الأمانة ليس الجباية أو فرض الغرامات، بل تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية والخدمية"، مبينًا، أن "الحملة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ لمس المواطنون جدية التنفيذ من خلال أعمال التطوير التي أُنجزت في شوارع العاصمة".وأشار إلى، أن "المواطنين أبدوا ارتياحًا كبيرًا بعد إزالة التجاوزات، لا سيما أن بعض الشوارع أُعيد فتحها بعد أن بقيت مغلقة أكثر من 20 عامًا"، لافتًا إلى، أن "الرسائل الواردة من سكان تلك المناطق تعكس دعمهم للحملة نتيجة ما شاهدوه من مشاريع إعمار وتأهيل وحدائق ومساحات خضراء".وأوضح الجنديل، أن "أمانة ستباشر قريبًا إعادة التصميم الكامل للشوارع التي أُزيلت عنها التجاوزات، لتشمل التوسعة والتخطيط والإكساء والتزيين، إضافة إلى المساحات ؛ بهدف جعلها شوارع نموذجية تليق بالعاصمة".