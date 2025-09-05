لمدة أربعة أيام.. قطع جسر حيوي وسط بغداد (صور)

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القطع سيستمر لمدة اربعة ايام اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 2025/9/5 و لغاية صباح يوم الثلاثاء المقبل ".وتابعت، ان " الاغلاق سيشمل مجسر النسور لمسار الذهاب باتجاه ساحة وشارع الاردن باتجاه ساحة قحطان وساحة النسور باتجاه ساحة قحطان والشوارع الفرعية من باتجاه ".ودعت المديرية، بحسب البيان: "السائقين سالكي الطريق الانتباه وسلوك طرق بديلة لحين انتهاء الاعمال".