حقيقة تصاعد أعمدة الدخان من الشورجة

وقال المصدر لـ ، ان "اعمدة الدخان التي تمت مشاهدتها عبارة عن حريق لكمية من النفايات ضمن مقتربات ".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد النيران".