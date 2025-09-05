اليوم قد يكون سارا للمتقاعدين بعد فك شفرة تأخر توزيع الرواتب

مواقع التواصل تضج بالقلقومع بداية الشهر الجاري، تداول مدونون وناشطون منشورات تتحدث عن وجود أزمة مالية خانقة داخل ، وربطوا بينها وبين تأخر صرف الرواتب، محذرين من أن الأمر قد يتحول إلى أزمة متكررة تطال الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.وبينما ذهب بعض المعلقين إلى اتهام الحكومة بعدم الشفافية، حذر آخرون من أن الظرف السياسي المرتبط بالانتخابات المقبلة قد يكون له دور في إثارة هذه المخاوف أو تضخيمها عبر الحملات الإعلامية.الصرف يبدأ من 20 كل شهرعضو النيابية، ، أوضح في تصريح صحفي أن " تبدأ بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ابتداءً من يوم 20 من كل شهر، وبشكل تدريجي يتم إيداع المبالغ في حسابات هذه الوزارات إلى نهاية الشهر"، مؤكداً أن آلية الصرف المتبعة تتطلب وقتاً لإنجاز الإجراءات المالية والفنية، ما قد يؤدي أحياناً إلى حصول تأخير محدود.بيان وزارة المالية: أسباب فنية لا ماليةمن جهتها، أصدرت وزارة المالية بياناً مطولاً أوضحت فيه أن تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى "أسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر السيولة المالية".وأضافت أن "الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمّنة بالكامل ومرصودة مسبقاً ضمن الموازنة العامة"، مشيرة إلى أن الفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة "تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".وأكدت الوزارة أن "جميع المبالغ اللازمة متاحة في حسابات الحكومية"، مبينة أن "ما حصل هو تأخير إجرائي مرتبط بعمليات التحويلات بين المصارف وأنظمة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تعطل موعد الإطلاق".تعهد بعدم التكراروشددت وزارة المالية على التزامها الكامل بضمان انسيابية صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير في الأشهر المقبلة، عبر "تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوثيق التنسيق مع المؤسسات المالية ذات العلاقة".كما رفضت الوزارة ما وصفته بمحاولات "استغلال موضوع تأخر صرف الرواتب وإقحامه في الحملات السياسية أو استخدامه كأداة للتسقيط في ظل قرب الانتخابات المقبلة"، مؤكدة أن عملها "مالي وإداري بحت ويستند إلى الموازنة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية".ووجه ، أمس الخميس، موظفي وزارة المالية بالدوام اليوم الجمعة وغدا السبت لاستكمال توزيع رواتب المتقاعدين.وقال مصدر حكومي للوكالة الرسمية إن "رئيس الوزراء وجه موظفي وزارة المالية والمصارف الحكومية المعنية، بالدوام الرسمي اليوم الجمعة وغدا السبت لاستكمال توزيع رواتب المتقاعدين".توقعات بصرف الرواتب الأحد المقبلوكشفت مصادر مطلعة ان "هناك توقعات أن تبدأ عملية توزيع رواتب المتقاعدين اليوم الجمعة".وأضاف ان "ذلك سيكون بعد استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بالتحويلات المصرفية وضمان انسياب الأموال في منافذ الصرف".في المشهدويرى مراقبون أن "أزمة تأخر الرواتب، وإن كانت مرتبطة بأسباب فنية كما توضح الوزارة، إلا أنها كشفت حجم القلق الشعبي من أي اضطراب في السيولة النقدية، خصوصاً أن البلاد عاشت تجارب مماثلة في أوقات انخفاض أسعار النفط أو الأزمات المالية السابقة".ويحذر خبراء اقتصاديون من أن "تضخيم الأخبار غير الدقيقة عبر مواقع التواصل، في ظل الأجواء السياسية الساخنة، قد يسهم في زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، وهو ما يتطلب من الحكومة تعزيز آليات الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام لتبديد المخاوف وطمأنة المتقاعدين والموظفين".وبينما تتواصل الجهود الفنية لإكمال التحويلات المصرفية وصرف الرواتب خلال الأيام المقبلة، يبقى الملف مفتوحاً على تساؤلات مشروعة تتعلق بمدى قدرة الأنظمة المالية على الاستجابة بمرونة ومنع تكرار حالات التأخير.كما يبقى الرهان قائماً على قدرة الحكومة في الفصل بين الملفات الإدارية الحيوية وبين التجاذبات السياسية التي تتزايد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.