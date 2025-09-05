بعد الرشيد.. الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين

وقالت المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".وأضاف "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".