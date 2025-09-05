حريق في كرفانات سيطرة ببغداد والدفاع المدني يتدخل

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات ضمن سيطرة الشعب ببغداد، دون اصابات تذكر".وأضاف انه "بحسب المعلومات فان الحادث نتيجة تماس كهربائي".