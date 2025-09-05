تعرف على أوقات بدء وانتهاء القمر الدموي في سماء العراق

وقال في منشور على صفحته الرسمية وتابعته ، ان "سماء ستشهد يوم غد الاحد واحداً من أجمل العروض السماوية النادرة وهي الخسوف الكلي للقمر المعروف باسم الخسوف الدموي، والذي سيتحول القمر إلى لوحة ساحرة بلونه الأحمر الناري، في مشهد يخطف الأنفاس، يمكن للجميع متابعته بالعين المجردة".وأضاف ان "تفاصيل الحدث الفلكي:بداية الخسوف: 6:28 مساءً، بعد غروب الشمس مباشرة.نهاية الخسوف: 11:55 ليلاً.مدة الخسوف الكلي: 82 دقيقة يغيب فيها القمر كلياً داخل ظل الأرض.إجمالي مدة المشاهدة: أكثر من 5 ساعات متواصلة من السحر الكوني.لماذا "القمر الدموي"؟:وتابع ان "القمر خلال الخسوف الكلي يكتسي باللون الأحمر الداكن نتيجة تشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض".المراحل بالتوقيت المحلي – :▪️دخول القمر في شبه الظل (Penumbral begins): 18:28 مساءً.▪️بداية الخسوف الجزئي: 19:27 مساءً.▪️بداية الخسوف الكلي: 20:31 مساءً.▪️ذروة الخسوف (Maximum): 21:12 مساءً.▪️نهاية الكلي: 21:52 مساءً.▪️نهاية الخسوف الجزئي: 21:56 مساءً.▪️انتهاء الخسوف بالكامل: 23:55 ليلاً.طريقة المشاهدة:وأكد ان "المشاهدة لا تحتاج إلا إلى مكان مفتوح بعيد عن الأضواء القوية، من سطح المنزل أو في منطقة هادئة، وارفع رأسك نحو السماء لتستمتع بهذا العرض السماوي الذي لا يتكرر كثيراً"، لافتا الى ان "هذا الحدث سيُشاهد بوضوح في العراق ومعظم ، فكونوا على الموعد مع القمر وهو يرتدي حُلته الدموية الساحرة".لمحة من التراث والأساطير:وبين انه "منذ آلاف السنين، أرتبط "القمر الدموي" بالأساطير والمعتقدات، ففي حضارات كان يُنظر إليه كإشارة إلهية أو نذير بتغيرات كبيرة وعند بعض الشعوب كان يُعتقد أن التنين أو الوحوش السماوية تبتلع القمر، فيخرج الناس بالطبول لإعادته، بينما فسّره العلماء المسلمون الأوائل بظاهرة طبيعية ناتجة عن حجب الأرض لأشعة الشمس عن القمر".واكد انه "ومع تقدم العلم، لم يعد القمر الدموي لغزاً أو فأل مخيف، بل أصبح حدثاً فلكياً ساحراً يُذكرنا بجمال الكون واتساعه وقدرة الله في خلقه ولحظة تأمل عظيمة".