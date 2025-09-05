العراق يتحرك للحد من المغشوش

وذكر المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " للتقييس والسيطرة النوعية أحد تشكيلات يقوم بأداء مهامه ودوره بشكل كبير عبر ما يتوافر عليه من امكانات مادية وبشرية ترتبط بالمختبرات وترتبط بالأجهزة المستعملة او المستخدمة في عمليات الفحص"، مبيناً أن "الجهاز يقوم بتشكيل فرق تقوم بزيارة او متابعة ما موجود في الأسواق سواء كان ما يتم انتاجه في المصانع والمعامل المحلية، او ما معروض في المتاجر والمخازن التجارية للتأكد من مطابقته للمواصفة العراقية التي تتطلب السلامة في الاستخدام على المستوى السلع المستوردة".وأضاف، أن "الجهاز تعاقد مع عدد من المتخصصة بالفحص في بلد المنشأ، وهذه الشركات تقوم بأداء مهامها بفحص ما يستورده التجار من سلع وبضائع مختلفة في بلد المنشأ، اضافة إلى أنه لدينا فرق موجودة في المنافذ الحدودية سواء كانت البحرية او البرية او الجوية تقوم بأخذ عينات من السلع المستوردة المفحوصة اصلا في بلد المنشأ"، لافتاً إلى أن "اخذ العينات يكون بشكل عشوائي للتأكد من سلامتها، والتأكد من انها لم تتعرض لأي تغيير خلال سير الشحنات من بلد المنشأ الى ، وبالتالي هذا صمام أمان آخر يضاف لضمان دخول سلع ذات مواصفات جيدة الى ".وأوضح الهنداوي، أن "ما موجود من سلع مغشوشة او سلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق سببه وجود تسريب او تهريب يدخل الى الأسواق بطرق مختلفة، فضلا عن وجود بعض الورش في أماكن غير معلومة داخل العراق تقوم بتزوير العلامات التجارية وتسريبها للأسواق، وهذه تلاحق سواء من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية او من قبل الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة ووزارة التجارة، الذين هم شركاء في عملية الأمن الاقتصادي وفي متابعة مثل هذه الحالات وضبطها، ودائما ما يتم ضبط مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة بشأن المخالفين".وأشار الهنداوي، إلى أن "هناك مشروع لإنشاء 10 مختبرات متطورة تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تتولى هذه المختبرات عملية الفحص والتأكد من سلامة السلع سواء كانت مستورد او منتجة محليا، وهذا المشروع ما زال في بداياته، ننتظر تقديم الدراسات من قبل الشركة الاستشارية في هذا الجانب للمضي في تنفيذ هذا المشروع".