القبض على صاحب مطعم بعد تسمم عدد من المواطنين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الإجراء جاءبعد تلقي شكاوى رسمية من قبل المواطنين المتضررين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المطعم".وتابعت، ان " القيادة حريصة على متابعة جميع الشكاوى التي ترد من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظاً على السلامة العامة".