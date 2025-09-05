منع "بشير الحجيمي" من الظهور بوسائل الإعلام (وثيقة)

– محليات



كشفت وثيقة صادرة عن والاتصالات، عن صدور قرار بمنع الإعلامي بشير الحجيمي من الظهور في جميع وسائل الإعلام لغاية نهاية العام الجاري 2025.

الوثيقة ادناه:

وفي آذار الماضي، قررت والاتصالات، منع بشير الحجيمي من الظهور الإعلامي مرة تلو الأخرى.



وقالت الهيئة إنه "بالنظر لقيام هيئتنا بمنع ظهور المومأ اليه من أجل منحه فرصة كافية لمراجعة أدائه الإعلامي الا انه لم يغير من خطابه ولم يكترث للسياقات المهنية والقانونية، لذا وبناء على ما تقدم تقرر منعه من الظهور الإعلامي اعتباراً من تاريخ صدور هذا الكتاب وحتى اشعار آخر".



وفي وقت سابق، كشفت وثيقة صادرة من ، 19 آب 2025، عن استبعاد "بشير الحجيمي" من العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل