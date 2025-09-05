الصفحة الرئيسية
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539696-638926770732955589.jpg
أب واطفاله الاربعة ضحايا لحادثة تسمم السيدية.. (الحمص بطحينة) السبب
محليات
2025-09-05 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
كشف أحد ضحايا حادثة التسمم إثر تناول الطعام من مطعم في منطقة السيدية جنوبي
بغداد
، اليوم الجمعة، عن تفاصيل ما جرى له ولأطفاله الأربعة.
وقال والد الاطفال في حديث الى
السومرية نيوز
، إنه "بعد ان قمت بإيصال زوجتي الى بيت اهلها اخذت اطفالي الاربعة للتجول ومن ثم أخبروني بأنهم جائعون"
واضاف: "ذهبنا الى أحد مطاعم السيدية المشهورة ببيع الفلافل والمعروفة ايضاً بنظافتها"، مبيناً انه "بعد تناولهم الطعام حس الوالد بألم في معدته مع اثنان من اطفاله الاربعة".
واشار الى ان "اطفاله الاخرين لم يصابا وذلك لعدم تناولهما (الحمص بطحينة) مع الفلافل"، مردفاً انه "عند رجوعهم الى المنزل شعروا بألم شديد جداً، وبعدها تم نقلهم الى المشفى بسبب سوء حالتهم ووصولها الى الإسهال والاستفراغ".
وفي وقت سابق، أعلنت
قيادة شرطة الكرخ
، القبض على أحد اصحاب المطاعم ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي أصيب بها عدد من المواطنين.
