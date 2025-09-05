أب واطفاله الاربعة ضحايا لحادثة تسمم السيدية.. (الحمص بطحينة) السبب

وقال والد الاطفال في حديث الى ، إنه "بعد ان قمت بإيصال زوجتي الى بيت اهلها اخذت اطفالي الاربعة للتجول ومن ثم أخبروني بأنهم جائعون"واضاف: "ذهبنا الى أحد مطاعم السيدية المشهورة ببيع الفلافل والمعروفة ايضاً بنظافتها"، مبيناً انه "بعد تناولهم الطعام حس الوالد بألم في معدته مع اثنان من اطفاله الاربعة".واشار الى ان "اطفاله الاخرين لم يصابا وذلك لعدم تناولهما (الحمص بطحينة) مع الفلافل"، مردفاً انه "عند رجوعهم الى المنزل شعروا بألم شديد جداً، وبعدها تم نقلهم الى المشفى بسبب سوء حالتهم ووصولها الى الإسهال والاستفراغ".وفي وقت سابق، أعلنت ، القبض على أحد اصحاب المطاعم ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي أصيب بها عدد من المواطنين.